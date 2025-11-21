Usa, PMI manifatturiero novembre scende a 51,9 punti sale invece il PMI servizi a 55,0 punti

(Teleborsa) - Frena l'attività manifatturiera degli Stati Uniti, mentre cresce quella dei servizi, nel mese di novembre
. La stima flash sull'indice PMI Manifatturiero
elaborato da S&P Global indica infatti un livello di 51,9 punti, in calo dai 52,5 punti di ottobre e dai 52 punti delle stime degli analisti. L'indicatore si conferma così sopra la soglia chiave dei 50 punti
, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.
In crescita, invece, l'indice del settore terziario, sempre nel mese di novembre. La stima flash sul PMI dei servizi
, pubblicata da S&P Global, indica un valore di 55,0 punti, che si confronta con i 54,8 di ottobre e con i 54,6 del consensus.
Il PMI composito
si attesta dunque a 54,8 punti dai 54,6 precedenti (consensus 54,5).(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)