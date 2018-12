Geoblocking addio: acquisti online senza più limiti nell'Ue

(Teleborsa) - Da, lunedì, scatta la rivoluzione della fine delsarà dunque possibile fare acquisti online in tutti i Paesi Ue, senza essere più indebitamente bloccati perchéo perché si effettua il pagamento conE non solo.come per esempio i grandi gruppi di noleggio auto le agenzie di viaggi online, ma anche i rivenditori di biglietti di concerti o dei parchi di attrazionile offerte promozionali presenti su una delle loro pagine nazionali a persone che si collegano da altri Paesi.- E' l'effetto dell'entrata in vigore delle nuove regole Ue che vietano la pratica dei 'blocchi geografici' nelle vendite online, così come queste non esistono quando un consumatore si reca a fare un acquistoha illustrato il vicepresidente della Commissione Ue per il mercato unico digitale Andrus Ansip. Ora, ha sottolineato,, sulla falsariga di quanto già fatto mettendo fine ai sovraccosti del roaming a giugno 2017.