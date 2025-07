Saldi estivi: ecco i prodotti più richiesti secondo Federazione Moda Italia

(Teleborsa) - Partono domani, sabato 5 luglio, isegnala un, rinnovato entusiasmo, in un contesto in cui il rapporto qualità-prezzo torna ad essere centrale per gli acquisti.Sulla base delle segnalazioni ricevute dai negozi,in questa prima fase di saldi estivi 2025:1. Abiti uomo e donna leggeri e giacche in lino e cotone2. ?Polo e T-shirt cotone3. Camicie in lino4. Pantaloni e bermuda5. Giubbotteria di mezza stagione6. Sneakers uomo/donna e Sandali donna7. Intimo e costumi da bagno8. Abbigliamento e calzature bimbo9. Abbigliamento sportivo e activewear10. ?Zaini e accessori travelPer il: "I saldi rappresentano una risposta vera e autentica di migliaia di imprese del commercio di moda alla sempre più intensa competizione dei nostri stessi fornitori e dell’online. I veri saldi sono quelli che iniziano il 5 luglio eSolo nei negozi di prossimità è possibile vivere un’esperienza unica grazie ad un servizio esclusivo e a consigli personalizzati. Invito, quindi, tutti i consumatori ad entrare e cogliere le vere occasioni nei negozi di fiducia".