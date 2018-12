MEF: diminuiscono i sequestri di banconote false

(Teleborsa) -che sottolinea "continua nel 2017 il trend, già registrato negli ultimi anni, di progressivo contenimento del fenomeno della sospetta contraffazione di monete e banconote”., infatti,sarebbero statesospette false – fenomeno in diminuzione, con un -4% –, tutte recuperate nell’ambito di un unico sequestro: “avvenuto – si legge nella nota - prima ancora della messa in circolazione del denaro, nella provincia di Prato e che ha interessato 27.982 pezzi di monete da 2 euro".Un evento straordinario che, secondo il dicastero di Via Venti Settembre, varrebbe un +48% per il fenomeno relativo alle monete metalliche. Tra queste, le più contraffatte sarebbero quelle da 2 euro, seguite dal conio dell’euro e dei 50 centesimi. Tra le banconote più contraffatte, invece, troviamo quelle da 50 euro, che si aggiudicano il podio ai danni di quelle da 20 euro.