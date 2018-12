SCM SIM, CdA esercita delega per aumento capitale

t SIM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(SCM-SIM) ha deliberato di aumentare il capitale sociale fino a euro 167.834,00 mediante emissione di massime n. 167.834 azioni ordinarie dematerializzate aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, al prezzo minimo di Euro 7,06, per ciascuna azione di nuova emissione e di offrire detto aumento in opzione agli azionisti con facoltà di offrire le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione (e di prelazione sull'inoptato) da parte dei soci.La delibera del board - spiega una nota della società - è avvenuta in esecuzione della delega ricevuta dall’assemblea in data 21 aprile 2016 ad aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale, per massimi euro 4 milioni, comprensivi del sovrapprezzo, con scadenza della delega al 20 Aprile 2021.Il Consiglio ha inoltre deliberato che talee altresì di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, i poteri di determinare le condizioni ed i termini dell'offerta.