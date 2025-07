Giocamondo Study, esercitata integralmente opzione Greenshoe

Giocamondo Study

(Teleborsa) -, PMI innovativa di Ascoli Piceno specializzata nelle vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo, comunica che ilin aumento di capitale concessa dalla Società in fase di collocamento delle azioni ordinarie, per complessiveIl prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell’opzione Greenshoe è pari a, corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento delle azioni, per un controvalore complessivo pari a 425.000 euro. Il regolamento delle azioni oggetto dell’opzione Greenshoe avverrà in data odierna.Sulla base delle informazioni fornite da Value-Track SIM, durante il periodo di stabilizzazione, dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni Giocamondo Study sul mercato Euronext Growth Milan fino alla data odierna,A seguito dell’esercizio dell’opzione Greenshoe, ildi Giocamondo Study ha riguardato, incluse le 250.000 azioni rinveniente dall’esercizio dell’opzione greenshoe da parte del Globalcoordinator, per unA seguito dell’esercizio integrale dell’opzione Greenshoe, ilcalcolato sul totale delle azioni