Cerved prosegue il programma di buy-back

(Teleborsa) -, tra il 3 e il 7 dicembre 2018, haad un prezzo medio ponderato giornaliero di euro 6,76 per azione per un controvalore di euro 2.005.998.All'11 dicembre, il Gruppo che si occupa di analisi del rischio di credito e di credit management detiene 3.259.398 azioni proprie pari all'1,669% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, amplia il margine di guadagno, rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 6,425 euro.Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 6,473 e successiva a quota 6,563. Supporto a 6,383.