Roma-Napoli AV, guasto a rete alimentazione e linea bloccata con caos treni. Tecnici RFI al lavoro

(Teleborsa) -. Caos sulla linea con cancellazioni e ritardi in media anche superiori ai 90 minuti. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, gestore dell'infrastruttura, sono al lavoro per risolvere il problema. Non si sa ancora cosa abbia provocato un improvviso calo di tensione.per ripristinare l’efficienza dell’infrastruttura, ripristino previsto per la tarda serata su un binario e più tardi su entrambi.per essere successivamente inoltrate sui percorsi alternativi via Formia e Cassino.Trenitalia ha potenziato i servizi di assistenza, e informato le persone in viaggio anche tramite messaggi sms, ne sono stati inoltrati 3.800, e sui canali social.. Per i ritardi sotto le tre ore valgono le normative comunitarie con rimborsi fino al 50%.