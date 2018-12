Natale, sotto l'albero degli italiani 10,2 milioni di cesti

(Teleborsa) -di cesti enogastronomici hanno trovato spazio quest’anno sottoaperti per i tradizionaliLo rivela l’analisi Coldiretti/Ixè "Il Natale nel piatto".Tra i prodotti piùnei cesti ci sono lo, ma sono tornati prepotentemente ile in generale tutti i prodotti tipici locali, cosiddetti a chilometro zero, daimeglio se preparati direttamente nelle aziende agricole.precisa ancora Coldiretti, variano notevolmente, ma normalmente oscillano dalper quello con specialità più ricercate per i