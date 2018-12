Italgas, accordo per l'acquisto di 19 concessioni nel Centro Sud

Italgas

(Teleborsa) -ha sottoscritto, in data odierna 28 Dicembre 2018, un accordo vincolante per lL'accordo riguarda principalmente il ramo di azienda di Aquamet spa, il 100% di Mediterranea srl e il ramo di azienda di Isgas Energit Multiutilities spa.al netto dell’indebitamento.Inoltre,titolare della concessione per la distribuzione del gas nel Bacino 33 della Sardegna.Gli accordi per l'acquisizione di Isgastrentatre prevedono inoltreall'avverarsi delle condizioni pattuite,In caso contrario è previsto il diritto di Italgas a rivendere e l'obbligo di Conscoop a riacquistare la quota del 10% per 300.000 euro, stesso prezzo dell’attuale acquisto. Entro il primo semestre del 2019 è previsto il perfezionamento delle singole operazioni., Amministratore Delegato di Italgas, ha commentato: "Chiudiamo l'anno con un'altra importante operazione che ci permette di conseguire ampiamente l'obiettivo posto dal piano strategico in termini di acquisizione di nuove utenze per il 2018.