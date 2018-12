Borse europee toniche. Milano e Francoforte chiuse per San Silvestro

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Chiudono in, orfane di. Le piazze di Londra, Parigi e Madrid, invece, hanno terminato in via anticipata le contrattazioni, ma conper via dell'assenza di molti operatori dalle sale.. L'indice giapponese Nikkei ha terminato l'ultima seduta del 2018 venerdì scorso, 28 dicembre, con una perdita complessiva del 12% da inizio anno. Ignorato il dato in arrivo dalla Cina dove le fabbriche entrano per la prima volta dal 2016 in una fase di contrazione , con in lista solo l'indice Fed di Dallas, degli Stati Uniti.Sul mercato Forex, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,145. L'è sostanzialmente stabile su 1.283,2 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,36%.Tra gli indici europei,ha terminato poco sotto la parità (-0,09%). Toniche+1,11%,+0,77%,+1,08%,+0,64% e+1,81%.