Borse europee in cauto rialzo. Occhi su incontro Trump-Xi

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per le principali borse europee con l'attenzione degli investitori rivolta al vertice tra il presidente americano Donald Trump
e l'omologo cinese Xi Jinping
. Si muove in territorio positivo anche Piazza Affari: occhi puntati su Pirelli
dopo che Tronchetti è salito al 29,9% del capitale.
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%. Scambia in retromarcia l'oro
, che scivola a 4.330,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 89,39 dollari per barile, con un calo dell'1,25%, registrando il sesto calo consecutivo
.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +88 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,32%. Tra i listini europei
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,42%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,49%, e composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,55%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 52.320 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 54.964 punti. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Banco BPM
(+1,71%), Avio
(+1,32%), Leonardo
(+1,32%) e Mediobanca
(+1,05%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris
, che prosegue le contrattazioni a -1,22%.
Piccola perdita per Saipem
, che scambia con un -0,76%.
Tentenna Campari
, che cede lo 0,53%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Juventus
(+1,97%), Safilo
(+1,38%), Cementir
(+1,25%) e Reply
(+0,93%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ascopiave
, che ottiene -1,85%.
Seduta negativa per D'Amico
, che mostra una perdita dell'1,62%.
Sostanzialmente debole GVS
, che registra una flessione dell'1,29%.
Si muove sotto la parità Pharmanutra
, evidenziando un decremento dello 0,96%.