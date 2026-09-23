Milano 17:35
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Borse europee in cauto rialzo. Occhi su incontro Trump-Xi

Prezzo del petrolio in calo per la sesta seduta consecutiva

Commento, Finanza, Spread
Borse europee in cauto rialzo. Occhi su incontro Trump-Xi
(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per le principali borse europee con l'attenzione degli investitori rivolta al vertice tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping. Si muove in territorio positivo anche Piazza Affari: occhi puntati su Pirelli dopo che Tronchetti è salito al 29,9% del capitale.

Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%. Scambia in retromarcia l'oro, che scivola a 4.330,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 89,39 dollari per barile, con un calo dell'1,25%, registrando il sesto calo consecutivo.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +88 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,32%.

Tra i listini europei seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,42%, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,49%, e composta Parigi, che cresce di un modesto +0,55%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 52.320 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 54.964 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banco BPM (+1,71%), Avio (+1,32%), Leonardo (+1,32%) e Mediobanca (+1,05%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -1,22%.

Piccola perdita per Saipem, che scambia con un -0,76%.

Tentenna Campari, che cede lo 0,53%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Juventus (+1,97%), Safilo (+1,38%), Cementir (+1,25%) e Reply (+0,93%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ascopiave, che ottiene -1,85%.

Seduta negativa per D'Amico, che mostra una perdita dell'1,62%.

Sostanzialmente debole GVS, che registra una flessione dell'1,29%.

Si muove sotto la parità Pharmanutra, evidenziando un decremento dello 0,96%.
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