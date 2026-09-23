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Borse europee in frenata. Cautela per incontro USA-Cina

Commento, Finanza, Spread
Borse europee in frenata. Cautela per incontro USA-Cina
(Teleborsa) - Le principali borse europee frenano il passo attorno al giro di boa, dopo un avvio in territorio positivo sulla scia del calo del prezzo del petrolio, per il sesto giorno consecutivo. Sul sentiment degli investitori prevale la cautela, malgrado i buoni segnali arrivati dagli indici PMI, in attesa della visita a Washington del premier cinese, Xi Jinping.

Sessione debole per l'euro / dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,35%. Perde terreno l'oro, che scambia a 4.313,5 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,10%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +89 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,36%.

Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,43%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,14%, e poco mosso Parigi, che mostra un -0,05%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 52.094 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 54.721 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, giornata moderatamente positiva per Brunello Cucinelli, che sale di un frazionale +1,2%.

Seduta senza slancio per Avio, che riflette un moderato aumento dell'1,18%.

Piccolo passo in avanti per Amplifon, che mostra un progresso dell'1,16%.

Composta Ferrari, che cresce di un modesto +1,07%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi, che prosegue le contrattazioni a -1,71%.

Soffre Unipol, che evidenzia una perdita dell'1,69%.

Preda dei venditori Fincantieri, con un decremento dell'1,65%.

Si muove sotto la parità Inwit, evidenziando un decremento dell'1,27%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, LU-VE Group (+1,19%), Juventus (+0,78%), Technogym (+0,77%) e Ferretti (+0,69%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moltiply Group, che prosegue le contrattazioni a -3,81%.

Si concentrano le vendite su D'Amico, che soffre un calo del 2,30%.

Vendite su Fiera Milano, che registra un ribasso del 2,07%.

Seduta negativa per El.En, che mostra una perdita dell'1,95%.
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