Borse europee in frenata. Cautela per incontro USA-Cina

(Teleborsa) - Le principali borse europee frenano il passo attorno al giro di boa, dopo un avvio in territorio positivo sulla scia del calo del prezzo del petrolio
, per il sesto giorno consecutivo. Sul sentiment degli investitori prevale la cautela, malgrado i buoni segnali arrivati dagli indici PMI
, in attesa della visita a Washington del premier cinese, Xi Jinping.
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,35%. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.313,5 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,10%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +89 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,36%. Tra i mercati del Vecchio Continente
sostanzialmente debole Francoforte
, che registra una flessione dello 0,43%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,14%, e poco mosso Parigi
, che mostra un -0,05%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 52.094 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 54.721 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, giornata moderatamente positiva per Brunello Cucinelli
, che sale di un frazionale +1,2%.
Seduta senza slancio per Avio
, che riflette un moderato aumento dell'1,18%.
Piccolo passo in avanti per Amplifon
, che mostra un progresso dell'1,16%.
Composta Ferrari
, che cresce di un modesto +1,07%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi
, che prosegue le contrattazioni a -1,71%.
Soffre Unipol
, che evidenzia una perdita dell'1,69%.
Preda dei venditori Fincantieri
, con un decremento dell'1,65%.
Si muove sotto la parità Inwit
, evidenziando un decremento dell'1,27%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, LU-VE Group
(+1,19%), Juventus
(+0,78%), Technogym
(+0,77%) e Ferretti
(+0,69%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moltiply Group
, che prosegue le contrattazioni a -3,81%.
Si concentrano le vendite su D'Amico
, che soffre un calo del 2,30%.
Vendite su Fiera Milano
, che registra un ribasso del 2,07%.
Seduta negativa per El.En
, che mostra una perdita dell'1,95%.