Fipe (Confcommercio), Capodanno al ristorante per 6,3 milioni di italiani

(Teleborsa) -. Sono 93.000, il 78,4% del totale, i ristoratori che hanno scelto di rimanere aperti per la notte di S. Silvestro sperando in un "aiutino" all'aumento del fatturato 2018, che, complice la crisi, non è certo stato all'altezza dei bei tempi., sebbene il costo a persona non sia in genere decisamente di poco conto.In ogni caso, l'86% dei ristoratori si dice, mentre solo il restante 10% ha deciso di prodigarsi nella messa a punto per i propri clienti anche un vero e proprio veglione, con spettacoli dal vivo e musica.Per quanto riguarda i prezzi, per, o naturalmente anche ben di più se la scelta di "chi può" cade su un locale di "alta classe" con menù ricco di prelibatezze e la presenza di artisti di chiara fama.