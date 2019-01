Eurozona, l'inflazione si allontana ancora dal target BCE

(Teleborsa) - Attesa in forte contrazione l'inflazione in Eurozona, che dovrebbe alllontanarsi dal target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria.E' quanto emerge dai dati preliminari dell'(EUROSTAT), che ha pubblicato la stima flash. I prezzi al consumo sono attesi all'1,6% su base tendenziale, in decelerazione rispetto all'1,9% di novembre. Le attese degli analisti erano per una discesa fino all'1,8%.L'- che esclude energia, cibo e tabacchi - resta stabile all'1% come nel mese precedente centrando anche le indicazioni di consensus.