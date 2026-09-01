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Eurozona, inflazione di agosto accelera al 3,3% annuo, rallenta dato core

Finanza, Macroeconomia
Eurozona, inflazione di agosto accelera al 3,3% annuo, rallenta dato core
(Teleborsa) - In rialzo l'inflazione nell'Eurozona ad agosto. È quanto emerge dai dati preliminari dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato stamattina la stima flash sui prezzi al consumo.

Nel dettaglio, l'inflazione annua dovrebbe attestarsi al 3,3%, rispetto al 2,9% di luglio.

Esaminando le principali componenti, si prevede che l'energia registrerà il tasso annuo più elevato ad agosto (14,3%, rispetto al 10,3% di luglio), seguita dai servizi (3%, rispetto al 3,3% di luglio), beni industriali non energetici (1,2%, rispetto allo 0,9% di luglio), alimentari, alcolici e tabacco (stabile all'1,2%).

Su mese, i prezzi al consumo segnano una accelerazione a +0,4% dal +0,2% del mese precedente.

L'inflazione core - che esclude le componenti più volatili quali energia, cibo e tabacchi - viene stimata al 2,4% dal +2,5% sia del mese precedente sia del consensus.

L'inflazione armonizzata, escluse le componenti cibo ed energia, è attesa al 2,1% su anno, rispetto al +2,2% di luglio.
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