Eurozona, inflazione agosto rivista al ribasso al +3,2% su anno

I dati Eurostat

(Teleborsa) - Confermata in aumento l'inflazione dell'Eurozona del mese di agosto 2026. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +3,2% su base tendenziale, inferiore al +3,3% della stima preliminare, rispetto al +2,9% rilevato nel mese precedente.



Su base mensile, si registra un incremento dello 0,4%, rispetto al +0,2% del mese precedente.



L'inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, è stata confermata al 2,4% su base annua, come da stima preliminare, meno del 2,5% del mese precedente. La variazione mensile è del +0,2%, come da stima preliminare, contro il dato invariato del mese prima.



L'inflazione armonizzata della Zona Euro segna un +2,1% tendenziale, come la stima preliminare e il mese precedente. La variazione mensile è confermata al +0,2% dal dato invariato precedente.



Nell'intera Unione europea, l'inflazione è in aumento al 3,2% su base annua, dopo il +3% del mese precedente, mentre su mese si registra un +0,4%.

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