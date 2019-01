BioDue acquista altre azioni proprie

BioDue

(Teleborsa) -, tra il dì 24 dicembre e il dì 28 dicembre 2018, ha, pari a circa lo 0,00488% del capitale sociale, ad un prezzo medio pari a 5,08 euro per azione (anche corrispondente al prezzo medio ponderato), al netto delle commissioni, equindi per un controvalore complessivo di 2.540 euro.A seguito delle operazioni comunicate, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 28 dicembre 2018 la società che produce e commercializza dispositivi medici, prodotti dermocosmetici e integratori alimentari ha in portafoglio 61.000 azioni proprie pari allo 0,54714% del capitale sociale.