Strage Bus A16, Autostrade per l'Italia: "Vicinanza ai parenti delle vittime, rammarico per condanne"

(Teleborsa) -nel processo di primo grado per la strage del bus che ilprecipitò da un viadotto, all’altezza del comune di, in provincia di Avellino, che provocò la morte diditra cui diversi manager della società e il dirigente della Motorizzazionenel ribadire nuovamente la più profonda e sentitaesprimein merito alla sentenza dipronunciata dal Tribunale di Avellinoribadisce che nel corso del dibattimento è emerso con chiarezza che la causa dell’incidente è riconducibile alle– che viaggiava con un milione di chilometri, non aveva meccanica in ordine, non era mai stato sottoposto a revisione e aveva gli pneumatici usurati e non omologati, oltre che il sistema frenante non funzionante – e