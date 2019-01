Stati Uniti, NYT non molla e rilancia indagini FBI su Trump-Russia

(Teleborsa) - The New York Times non molla sul "Russia Gate".. Lo riporta infatti NYT citando ora alcune fonti, secondo le quali gli investigatori hanno valutato se le azioni del Presidente Usa costituissero una minaccia alla sicurezza nazionale e il licenziamento di Comey fosse ostruzione di giustizia.James Comey era direttore dell’FBI, il più importante organo della polizia federale americana, dal settembre 2013. Dopo l'lelezione alla Casa Bianca del 2016,Dopo essere diventato ufficialmente Presidente col giuramento del 20 gennaio 2017, Trump aveva confermato Comey. La nomina del Direttore FBI non è di natura politica e il mandato dura 10 anni.Lo stesso Presidente degli Stati Uniti, nella lettera di licenziamento, faceva riferimento aCominciarono poi a circolare voci che. Allora il Presidente lanciò un Twitt dal sapore "minaccioso": "James Comey farebbe meglio a sperare che non ci siano “registrazioni” delle nostre conversazioni, prima di iniziare a passare informazioni alla stampa".Pochi giorni dopo,, su cui aveva mentito all’FBI e al vicepresidente Mike Pence circa suoi rapporti personali e commerciali mai dichiarati col Governo russo e quello turco.Allora non si sapeva,perché voleva che il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti nominasse un Procuratore speciale dell’indagine sui presunti legami tra il comitato elettorale di Donald Trump, a quel punto già Presidente, e l’intelligence del governo russo.Il 18 maggio 2017, durante una conferenza alla Casa Bianca,. E quello stesso giorno, a causa delle molte pressioni anche all’interno del partito Repubblicano, il viceprocuratore generale americano ha nominato Procuratore speciale Robert S. Mueller III, un ex Direttore dell’FBI. Proprio come era nei piani di Comey.L’8 giugno, il giorno delle elezioni britanniche,, e ha confermato che gli chiese di "lasciar perdere» l’inchiesta su Flynn"., aggiungendo: "WOW, Comey è uno che passa informazioni alla stampa".il 9 giugno,. La partita è decisamente ancora aperta,