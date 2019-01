Lavoro, entro marzo la regolamentazione dei Riders

(Teleborsa) -, i centauri che consegnano pasti a domicilio, la cuie mancano solo alcuni "dettagli" da mettere a punto.Lo ha annunciato il, secondo cui "ai lavoratori che effettuano consegne per conto delle app di food delivery saranno assicurati"."L'Italia si prepara ad essere la prima nazione europea a normare questa professione", ha assicurato il Ministero, a distanza di pochi giorni dallache ha sancito ildi cinque ex collaboratori di Foodora a ricevere il pagamento diBenefici che potrebbero trovar posto assieme alla regolamentazione del, dele del rimborso dellenell'ambito del decreto per Quota 100 e reddito di cittadinanza che il governo sta mettendo a punto.però sono soddisfatti a metà aal Ministero dello Sviluppo economico. Una, che riunisce le aziende del settore, che chiedono un "confronto" delle parti sociali in luogo di una regolamentazione unilaterale da parte dle governo.