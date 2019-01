Colf e Badanti, via all'adeguamento delle buste paga per il 2019

(Teleborsa) -Gli aumenti in busta paga per i domestici conviventi, riservato a chi assiste persone non autosufficienti. Per le altre principali figure, lo stipendio mensile cresce di 8,97 nel caso delle colf, di 9,61 euro per le baby sitter che assistono bambini sopra i 3 anni (livello Bs) e di 10,89 euro per le badanti (livello Cs).Aumenti previsti dalle nuove tabelle retributive, aggiornate all'anno in corso e concertate dalla Fidaldo - Federazione nazionale dei datori di lavoro domestico e dalle associazioni di categoria, presso il Ministero del Lavoro. Aggiornamento che viene deciso in base all’aumento del costo della vita registrato dall’Istat e che riguarda esclusivamente i datori di lavoro che, per la retribuzione del proprio collaboratore domestico, si attengono alle tariffe sindacali.In Italia ci sonoe, in base al contratto collettivo nazionale del lavoro domestico l’, anche se concordato tra le parti, non può superare il, non consecutive, e 54 ore settimanalie di, sempre non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali su cinque o sei giorni. Per determinate tipologie di lavoratori conviventi è anche possibile il contratto fino a 30 ore settimanali.