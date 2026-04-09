Contratto scuola, riparte trattativa in Aran: definire profili professionali e mansioni

"Dopo lasi apre ora il confronto sulla. Ile, per la nostra organizzazione sindacale, è fondamentale". Lo ha dichiarato"È necessarioche spettano al funzionario con incarico di elevata qualificazione, rivedendo al rialzo l’indennità di direzione nella parte variabile e introducendo un’indennità di risultato, in linea con quanto avviene negli altri comparti. Allo stesso tempo,, figura introdotta dal CCNL 2019-2021.Occorre, inoltre,per l’impegno crescente legato ai numerosi adempimenti, spesso scaricati sulle segreterie scolastiche.Pensiamo, ad esempio, alla: su questo temae sollecitato il Gabinetto, anche alla luce delle richieste di rivalsa che stanno arrivando alle scuole, su responsabilità che non competono né alle segreterie né ai DSGA. Restano inoltre in attesaSono tutti aspetti che vanno chiariti anche in sede di contrattazione della parte normativa, sulla quale intendiamo intervenire con decisione, a partire da una revisione della denominazione del funzionario con incarico EQ e dei requisiti di accesso,. È il momento, infine, die parlare più correttamente di direttori amministrativi", conclude Sorrentino.