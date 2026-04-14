INPS, Reddito di libertà: contributo aumentato a 530 euro mensili

(Teleborsa) - L’INPS comunica che, in base al decreto interministeriale del 17 settembre 2025, l’importo del Reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza in condizioni di bisogno è stato aumentato a 530 euro mensili, per un massimo di dodici mensilità e nei limiti delle risorse disponibili.



Le domande accolte nel 2025 saranno adeguate fino al nuovo importo. In precedenza, il contributo era pari a 400 euro mensili nel 2023 e 2024, e a 500 euro nel 2025, cifra che verrà quindi integrata. L’adeguamento sarà finanziato con fondi statali o regionali. Una volta completata questa fase, l’INPS procederà con il pagamento delle domande presentate nel 2026, sempre in base alle risorse disponibili.



Le richieste inoltrate entro il 31 dicembre 2025 ma non accolte per mancanza di fondi sono decadute, ma potranno essere ripresentate tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2026.



Le domande devono essere inviate all’INPS esclusivamente tramite i Comuni, che verificano requisiti e documentazione. È necessario essere seguite da un centro antiviolenza riconosciuto e dai servizi sociali territoriali, che attestano anche la condizione di bisogno.

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