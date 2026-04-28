Circle, per controllata eXyond commessa da 250 mila euro su digitalizzazione supply chain

(Teleborsa) - Circle , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha comunicato che la controllata eXyond ha acquisito una nuova commessa del valore complessivo di circa 250 mila euro da parte di un primario attore attivo nello sviluppo di servizi a supporto delle imprese del comparto autotrasporto e logistica, con un consolidato network a livello nazionale.



Il progetto si inserisce nell'ambito delle iniziative di digitalizzazione della supply chain e prevede la fornitura e implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione e l'interoperabilità dei flussi informativi, con particolare riferimento alla conformità al regolamento europeo eFTI e alla progressiva dematerializzazione documentale (e-CMR ed e-DDT).



"Questa nuova commessa conferma la crescente domanda di soluzioni digitali evolute in ambito logistico e il ruolo di Circle Group ed eXyond nel supportare operatori e network strutturati nei percorsi di innovazione e adeguamento normativo - ha dichiarato l'AD Luca Abatello - Continuiamo a investire, coerentemente con il piano Connect 4 Agile Growth, in piattaforme federative e servizi in grado di abilitare la piena interoperabilità della supply chain, contribuendo alla digitalizzazione del trasporto merci a livello nazionale ed europeo".

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