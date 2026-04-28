General Motors, primo trimestre sopra le attese: guidance al rialzo grazie al rimborso sui dazi

(Teleborsa) - General Motors ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi a 43,6 miliardi di dollari (-1% anno su anno) e un utile operativo adjusted (EBIT adjusted) a 4,3 miliardi (+22%), nettamente sopra le stime degli analisti di 2,62 dollari per azione secondo LSEG. L’utile netto ha registrato una flessione del 6%, attestandosi a 2,6 miliardi di euro. Il risultato è stato zavorrato da un onere straordinario di 1,1 miliardi di euro, dovuto agli accordi di liquidazione con i fornitori a seguito del rallentamento nei programmi di produzione di veicoli elettrici.



"Nel primo trimestre del 2026, General Motors ha registrato ancora una volta una solida performance finanziaria, trainata dal nostro portafoglio prodotti strategico e dalla rigorosa esecuzione da parte dei nostri team, concessionari e fornitori. Il nostro EBIT rettificato di 4,3 miliardi di dollari ha superato le nostre aspettative, anche escludendo un adeguamento tariffario di 500 milioni di dollari a seguito di una recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti. Per riflettere l'impatto di tale adeguamento, stiamo rivedendo al rialzo di 500 milioni di dollari le nostre previsioni di EBIT rettificato per l'intero anno, portandole a un intervallo compreso tra 13,5 e 15,5 miliardi di dollari", ha sottolineato la Ceo, Mary Barra.



Il costo lordo stimato dei dazi per il 2026 scende ora a 2,5-3,5 miliardi dai precedenti 3,0-4,0 miliardi. L'EPS diluted adjusted tra 11,50 e 13,50 dollari.



In Nord America, il principale mercato del gruppo, il margine operativo è migliorato al 10,1% dall'8,8% di un anno fa, nonostante un calo delle vendite del 10% spiegato in parte dal confronto difficile con il primo trimestre 2025, quando i consumatori avevano anticipato gli acquisti per evitare i rincari legati ai dazi. In Cina, dove GM è in ristrutturazione, l'equity income è salita a 165 milioni da 45 milioni.

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