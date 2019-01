Pensioni quota 100, nella scuola tanto scetticismo: previste solo 10 mila adesioni

(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato il cosiddetto "decretone" su reddito di cittadinanza e su quota 100 : al di là degli entusiasmi espressi dal Governo, da parte del personale della scuola, l’interesse per accedere al pensionamento anticipato sarebbe debole., più altre migliaia di Ata e dirigenti scolastici, quelli che effettivamente aderiranno a quota 100, per lasciare il servizio il 1° settembre prossimo,. Tra i lavoratori della scuola, entro il prossimo 28 febbraio,. A scoraggiare potrebbe essere l’assegno più basso che si percepirà aderendo a Quota 100. Ma anche l’assegnazione ritardata di buona parte del Tfr, visto che solo 30 mila euro verrebbero corrisposti subito."Comprendiamo le perplessità del personale - dice- perché ammesso anche che la penalizzazione non superi il 16%,: su un assegno mensile di 1.600 euro, si scenderebbe a meno di 1.350 euro.. La verità - aggiunge il sindacalista - è che stiamo parlando di una professione fortemente usurante, per via dello stress psico-fisico derivante dal diretto contatto con gli alunni: questo lavoro va collocato tra quelli usuranti, a tutti i livelli, non solo per chi opera nei nidi e nella scuola dell’infanzia. Se in Europa si lascia la professione a 63 anni un motivo ci sarà, oppure gli altri Paesi fanno un regalo alla categoria?".