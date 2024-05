Pensioni: la logica è quella della riforma Fornero

: il sistema previdenziale hae la politica sembra fare. La logica sembra rimanere quella della riforma Fornero". E' quanto affermacandidato CSPI lista"Democrazia, responsabilità e partecipazione" per la scuola Primaria, Segretario generale e presidente regionale Anief Sicilia."Nonostante nella Legge di Bilancio siano state previste, per il 2024,, seppur con criteri peggiorativi rispetto agli anni precedenti, rimane la questione fondamentale del nodo del. Le promesse della campagna elettorale non sembrano essere state mantenute - sottolinea il sindacalista - perché non solo si prospetta un, ma addirittura le, il Documento di Economia e Finanza, sembrano essere".- ribadisce Portuesi - noi riteniamo che ilsia un comparto estremamente particolare: ha un milione di laureati e bisognerebbe cominciare a ragionare sulladegli anni della pensione"., - prosegue il candidato di Anief - il personale della scuola, in particolar modo ile allora rispetto a questo è necessario che si preveda,di pensione, come avviene nelle forze armate, senza alcuna penalizzazione, che con la possibilità di ricongiungimento, cioè di riscatto gratuito degli anni di laurea, sicuramente potrebbe far andare in pensione più tranquillamente e con unil personale della scuola".