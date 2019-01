BCE, crescita lenta e incertezze. Cosa deciderà il primo direttorio del 2019?

(Teleborsa) - Il primo meeting targato 2019 del Consiglio direttivo della(BCE) si farà a Francoforte, giovedì prossimo 24 Gennaio. Si tratta delnell'ambito del Quantitative Easing (QE).Scontata la riconferma del costo del denaro, ai livelli attuali, "almeno fino all'estate e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine", come stabilisce l'attuale lineqa.Ciò che gli addetti ai lavori guarderanno con attenzione saranno le analisi che il, farà dell'attuale situazione economica in rallentamento a livello globale. D'altronde, solo poche ore fa, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha tagliato le proprie stime di crescita mondiale e, lo stesso Governatore, ha parlato nei giorni scorsi di sviluppi economici più deboli delle aspettative . Ma per conoscere le nuove proiezioni dell'Eurotower bisognerà aspettare la prossima riunione di marzo.Alla luce di ciò, appare sempre più improbabile un primo aumento dei tassi a settembre.