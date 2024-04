BCE, Nagel: taglio tassi a giugno non sarebbe necessariamente seguito da altri

(Teleborsa) - "Al momento,in modo tempestivo e duraturo. L'inflazione di fondo rimane elevata, soprattutto quella nel settore dei servizi. Spinta dalla continua e forte crescita salariale, è più persistente dell'inflazione dei beni". Lo ha affermato, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un discorso a Berlino."Entro giugno ne sapremo molto di più, ad esempio sulla crescita dei salari nel primo trimestre - ha spiegato - E questi dati confluiranno in nuove proiezioni. Se contribuissero ad aumentare la nostra fiducia in un ritorno tempestivo e duraturo al 2%, sarei"."Tuttavia - ha sottolineato Nagel - tale passo. Data l'attuale incertezza, non possiamo impegnarci anticipatamente su un particolare percorso dei tassi"."Il Consiglio direttivo continuerà a decidere,e sulla base dei dati in arrivo, come procedere", ha evidenziato.