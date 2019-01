Enac assume il ruolo di Exercise Leader a VOLCEX 19

(Teleborsa) -in stretta collaborazione con l’ENAV e l’Aeronautica Militare, avrà ilperAnnunciata nei giorni scorsi in occasione del, l'esercitazione di quest'anno prevede l’adozione di uno scenario didi tipo esplosivo (Volcano Explosive Index 4 secondo la scala adottata in ambito internazionale), con contaminazione estesa da ceneri vulcaniche degli spazi aerei nazionali e dell’Europa centro orientale.Per questa esercitazione, l’Ente, in qualità di Exercise Leader, dovrà predisporre laassicurando anche il coordinamento della partecipazione a tutte le attività delle strutture nazionali e internazionali coinvolte (Air Navigation Service Providers, Meteorological Watch Offices, Notam Offices), agendo in collaborazione con le(European Aviation Crisis Coordination Cell e Aircraft Operator Crisis Coordination Cell).Tali(International Civil Aviation Organization), vedono coinvolti gli Stati membri dell’organizzazione che rientrano nell(European Civil Aviation Conference), e prevedono la simulazione di un’eruzione vulcanica con immissione di ceneri vulcaniche in atmosfera, con conseguente contaminazione estesa degli spazi aerei europei.