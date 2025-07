Gambero Rosso, CdA delibera cambio governance: Moroni nuovo Ad

Gambero Rosso

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, leader nel settore wine travel food e quotata sul sistema multilaterale di negoziazioneEuronext Growth Milan, riunitosi in data odierna ha deliberato unIl Consiglierevienedel Consiglio di Amministrazione, con la rappresentanza legale della Società. Il Consiglieree assume la carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione con delega alle attività commerciali.Il Consigliere, con tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Il Consigliereha ricevuto la delega per le attività commerciali all’estero.Sono state revocate tutte le altre deleghe. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025