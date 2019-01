WEF: due italiane selezionate tra i 16 fari dell'industria digitale mondiale

(Teleborsa) - Con l’Italia sotto ai riflettori, sembrava che la giornata di apertura del Word Economic Forum potesse giocare al paese qualche altro tiro mancino., al contrario, sono arrivate, infatti, sono le aziende del milaneseUn comparto produttivo che corre verso il futuro, dunque, e che almeno parzialmente riesce a scacciare via dallo "stivale" la coltre levata alla vigilia del forum svizzero dal FMI, secondo cui la posizione dell'Italia sarebbe un rischio per l’integrità economica mondiale paragonabile solo alla Brexit o ad un’ escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina Nella corsa alla quarta rivoluzione industriale, accesa già da tempo in Europa ed Asia, le aziende italiane concorrono. E vincono., unica pmi a comparire nell’elenco si trova Cerro Maggiore e si occupa di meccanismi di chiusura per lavatrici e lavastoviglie. "Utilizza tecnologie di Industria 4.0, come smartwatch, prototipazione rapida e cruscotti digitali, che hanno contribuito a migliorare il fatturato tra il 7% e l'8%"., invece, "Ha adottato soluzioni digitali e utilizzato i dati per migliorare significativamente la produttività". In un momento di forte crescita dei volumi produttivi, ha utilizzato un "gemello digitale" (cioè un'immagine degli impianti frutto di sensori e dati) per migliorare il controllo qualità.Per capire su che base sono state selezionati i 16 fari, il rapporto recita "Molte stanno pilotando la quarta rivoluzione industriale nel settore manifatturiero, ma poche sono riuscite a”. “Dimostrano come impegno e lungimirante possano creare un mondo migliore".