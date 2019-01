Cina-Usa, proposto nuovo incontro tra i leader Trump e Xi Jimping

(Teleborsa) - Per cercare di trovare un accordo commercialeXi Jinping e Donald Trump. A tal proposito, secondo l'agenzia Down Jones, la delegazione cinese, ora in piena attività per cercare di distendere le tensioni tra i due paesi sul fronte dei dazi doganali in procinto di applicazione, avrebbe proposto di organizzare un altroprevisto per fine febbraio tra Trump e Kim Jong Un, nella città cinese di Hainan.In un Tweet postato un paio di ore fa,commentando, con i 280 caratteri previsti dal social network, che "nessun accordo finale sarà fatto finché non incontrerò il mio amico, il Presidente Xi Jimping nel prossimo futuro per discutere e trovare un accordo su alcuni dei punti più difficili".Il Presidente ha poi anche rassicurato: "non vogliamo lasciare nulla di irrisolto ma tutti i maggiori problemi sono stati già affrontati e speriamo di poterli finire entro il primo marzo, data in cui aumenteranno al 25% i dazi nei confronti della Cina".Per ora però a Washington è ancora tutto da definire visto che lae avrebbe portato sul tavolo solo unche riguarderebbe soprattutto la promessa di acquistare di più prodotti agricoli ed energetici statunitensi, oltre alla maggiore apertura del paese verso i capitali americani nei settori manifatturiero e finanziario. A Washington ciò non basterebbe visto la richiesta di profonde riforme. Nel pomeriggio (statunitense) è in programma un incontro tra Trump e Liu.