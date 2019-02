Elettra Investimenti, accordo con CPL Concordia per promozione impianti rigassificazione

Elettra Investimenti

(Teleborsa) -e CPL Concordia hanno sottoscritto unfinalizzato alla(Gas Naturale Liquido) in associazione ad impianti di cogenerazione.Mediante tale partnership commerciale, CPL Concordia e Elettra Investimenti, per il tramite della controllata di quest'ultima Tholos Php, "intendono realizzare e garantire sistemi di risparmio energetico assicurando la fruizione di gas naturale anche in aree ad oggi non coperte dalla rete di distribuzione di gas naturale", spiega un comunicato.