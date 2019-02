ETR 700 Frecciargento, pre-esercizio: Mi-BO in Alta Velocità e su "adriatica tradizionale"

(Teleborsa) -. La prima corsa da Milano Centrale a Bologna in Alta Velocità la sera di lunedì 4 febbraio 2019 con ritorno, dopo una breve sosta, nella stazione Lambrate del capoluogo meneghino. Test, verifiche, prove al banco e in linea condotte nelle più diverse condizioni.(nella foto di Alessio Pedretti in "Centrale" nell'attesa della prima partenza), otto carrozze,. Corsa di andata e ritorno inizialmente programmata fino a Pescara. Ora un programma decisamente fitto di corse, il più delle volte in partenza da Milano,, transitando, una volta superata Bologna, per Rimini, Ancora, Pescara e Foggia.L'entrata in servizio degli. Gli ETR 700, costruiti da AnsaldoBreda di Pistoia tra il 2007 e il 2012 per le ferrovie di Olanda e Belgio, sono stati protagonisti di una travagliata vicendacostruiti col nome di V250 Fyra. Per diverso tempo, nonostante lo stretto riserbo del Gruppo FS e di Trenitalia,, cominciando dalla trasversale Torino-Milano-Brescia-Verona-Padova-Venezia.. Ma inizialmente, il dibattito interno in seno all'alta dirigenza FS sulla "classificazione" e il tipo di servizio più adatto ai "700", erano stati applicati i colori della classe più prestigiosa dei treni AV Trenitalia.Incertezze e ripensamenti che sembrano aver imboccato, sin quando in dicembre a Milano, in occasione della presentazione degli orari invernali,Poche scarne e volutamente distratte parole, Il battesimo Frecciargento era quindi avvenuto.In servizio dalriscontrati dalle compagnie ferroviarie acquirenti. Ne nacque unche si concluse con la restituzione degli elettrotreni ad AnsaldoBreda. Accurate verifiche e accertamenti stabilirono che gli "inconvenienti" registrati durante il breve utilizzo in nord Europa erano dovuti adel costruttore per simili situazioni.Revisionati e sottoposti a diverse modifiche migliorative nello stabilimento di Pistoia nel frattempo divenuto di proprietà di Hitachi Rail Italia che nel 2015 aveva rilevato AnsaldoBreda dal Gruppo Finmeccanica,, la maggior parte dei quali praticamente nuovi, a "zero chilometri".Con il consistente"in vista"