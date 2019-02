Turismo, boom di viaggi nel 2018

(Teleborsa) - Volano alto i numeri del turismo per i, che nel 2018 hanno effettuato, lasciando registrare unrispetto al 2017. È quanto reso noto dall’nell’ambito del rapporto “”, che sottolinea come il dato in aumento sia stato influenzato da una, pari a 5,5 notti, per un numero pari a 432 milioni di pernottamenti.Dunque, rispetto all’anno precedente, nel 2018 sono aumentate del 12,7% le vacanze lunghe, del 19,6% quelle brevi e del 57,7% le trasferte di lavoro. Nel 79,3% dei casi, gli italiani hanno viaggiato verso, pernottando nel Belpaese il 16,7% in più del 2017. Gettonatissime anche le, che nel 2018 hanno registrato una crescita di 31,4% punti percentuali., che hanno toccato quota. In quest’ottica, glisi sono dimostrati la soluzione preferita dai vacanzieri, mentre lehanno attratto maggiormente i lavoratori in trasferta. L’resta il mezzo di trasporto più utilizzato: scelta nel 59,2% dei casi, è prima rispetto ad aereo e treno.Nel 2018 il 56,2% dei viaggi è stato, mentre il 36,5% degli stessi è avvenuto senza prenotazione e. Degno di nota è anche l’incremento dell’utilizzo di interne: qui, stando al rapporto, viene prenotato il 46% dei viaggi.