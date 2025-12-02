Milano 15:20
Itabus amplia network internazionale con nuove tratte in Spagna e Francia
(Teleborsa) - Itabus, l'azienda di trasporto su gomma a lunga percorrenza del gruppo Italo, amplia il suo network internazionale, che già annovera collegamenti su Lubiana, Zagabria, Chambery e Lione e, da ottobre, destinazioni verso Austria e Svizzera.

Dal prossimo 4 dicembre, Itabus raggiungerà anche diverse destinazioni in Spagna e Francia: Parigi (4 viaggi giornalieri, 2 attivi da subito e ulteriori 2 dal 18 dicembre) Barcellona (2 collegamenti al giorno), Grenoble (2 servizi quotidiani), Perpignan (2 connessioni al giorno) e Montpellier (2 servizi ogni giorno). Le nuove mete saranno collegate con Torino, Milano, Venezia, Verona e Padova, oltre che con lo snodo aeroportuale di Orio al Serio (Bergamo).

Servizi potenziati anche per le città estere già servite: raddoppieranno i collegamenti per Lione e Chambery, da 4 a 8 al giorno, e saranno connesse anche con Venezia, Verona, Padova e con l’aeroporto di Orio al Serio (ad oggi sono raggiungibili da Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Caserta e Napoli).

Parallelamente, Itabus rafforza la capillarità anche sul territorio nazionale, rafforzando la trasversale Torino-Milano-Venezia con 10 servizi giornalieri anziché 4, mentre saranno introdotti 2 nuovi viaggi che collegheranno Trieste con Milano, Torino, Verona, Orio al Serio e Venezia (in aggiunta ai 4 già attivi per il centro-sud Italia).

"Confermiamo l’espansione del network internazionale, come annunciato nei mesi scorsi, e consolidiamo la presenza sul territorio italiano. Servire nuove tratte dall’Italia verso città quali Parigi e Barcellona rappresenta uno step cruciale nel nostro processo di crescita, in linea con la strategia aziendale", commenta Francesco Fiore, Amministratore Delegato Itabus.
