Itabus amplia network internazionale con nuove tratte in Spagna e Francia

(Teleborsa) - Itabus
, l'azienda di trasporto su gomma a lunga percorrenza del gruppo Italo, amplia il suo network internazionale
, che già annovera collegamenti su Lubiana, Zagabria, Chambery e Lione
e, da ottobre, destinazioni verso Austria e Svizzera
. Dal prossimo 4 dicembre
, Itabus raggiungerà anche diverse destinazioni in Spagna e Francia: Parigi
(4 viaggi giornalieri, 2 attivi da subito e ulteriori 2 dal 18 dicembre) Barcellona
(2 collegamenti al giorno), Grenoble
(2 servizi quotidiani), Perpignan
(2 connessioni al giorno) e Montpellier
(2 servizi ogni giorno). Le nuove mete saranno collegate con Torino, Milano, Venezia, Verona e Padova
, oltre che con lo snodo aeroportuale di Orio al Serio (Bergamo)
.Servizi potenziati anche per le città estere già servite
: raddoppieranno i collegamenti per Lione e Chambery
, da 4 a 8 al giorno, e saranno connesse anche con Venezia, Verona, Padova e con l’aeroporto di Orio al Serio (ad oggi sono raggiungibili da Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Caserta e Napoli).
Parallelamente, Itabus rafforza la capillarità anche sul territorio nazionale
, rafforzando la trasversale Torino-Milano-Venezia
con 10 servizi giornalieri anziché 4, mentre saranno introdotti 2 nuovi viaggi che collegheranno Trieste con Milano, Torino, Verona, Orio al Serio e Venezia
(in aggiunta ai 4 già attivi per il centro-sud Italia).
"Confermiamo l’espansione del network internazionale, come annunciato nei mesi scorsi, e consolidiamo la presenza sul territorio italiano. Servire nuove tratte dall’Italia verso città quali Parigi e Barcellona rappresenta uno step cruciale nel nostro processo di crescita, in linea con la strategia aziendale", commenta Francesco Fiore
, Amministratore Delegato Itabus.