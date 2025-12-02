Itabus amplia network internazionale con nuove tratte in Spagna e Francia

(Teleborsa) -, l'azienda di trasporto su gomma a lunga percorrenza del gruppo Italo,, che già annovera collegamenti sue, da ottobre, destinazioni verso, Itabus raggiungerà anche diverse destinazioni(4 viaggi giornalieri, 2 attivi da subito e ulteriori 2 dal 18 dicembre)(2 collegamenti al giorno),(2 servizi quotidiani),(2 connessioni al giorno) e(2 servizi ogni giorno). Le nuove mete saranno collegate con, oltre che con lo snodo aeroportuale di: raddoppieranno i collegamenti per, da 4 a 8 al giorno, e saranno connesse anche con Venezia, Verona, Padova e con l’aeroporto di Orio al Serio (ad oggi sono raggiungibili da Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Caserta e Napoli).Parallelamente,, rafforzando la trasversalecon 10 servizi giornalieri anziché 4, mentre saranno introdotti 2 nuovi viaggi che collegheranno(in aggiunta ai 4 già attivi per il centro-sud Italia)."Confermiamo l’espansione del network internazionale, come annunciato nei mesi scorsi, e consolidiamo la presenza sul territorio italiano. Servire nuove tratte dall’Italia verso città quali Parigi e Barcellona rappresenta uno step cruciale nel nostro processo di crescita, in linea con la strategia aziendale", commenta, Amministratore Delegato Itabus.