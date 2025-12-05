Foxconn, fatturato novembre cresce in doppia cifra sostenuto da boom AI

(Teleborsa) - A novembreha visto il suo, grazie alla continua crescita dellaL'azienda taiwanese, nota anche come Hon Hai e partner chiave di Nvidia nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, ha registrato una, indicando "un impulso per i rack per server AI", nel suo rapporto mensile sui ricavi. Ha registrato un fatturato di 844,3 miliardi di NT$ (27 miliardi di dollari) a novembre.Suil fatturato di Foxconn è, con l'azienda che ha segnalato un leggero calo del segmento dell'elettronica smart consumer.