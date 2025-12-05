Milano 12:35
Foxconn, fatturato novembre cresce in doppia cifra sostenuto da boom AI

Finanza
(Teleborsa) - A novembre Foxconn ha visto il suo fatturato aumentare del 26% su base annua, grazie alla continua crescita della domanda di server legata al boom dell'intelligenza artificiale.

L'azienda taiwanese, nota anche come Hon Hai e partner chiave di Nvidia nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, ha registrato una "forte crescita" su base annua per i suoi prodotti cloud e di networking, indicando "un impulso per i rack per server AI", nel suo rapporto mensile sui ricavi. Ha registrato un fatturato di 844,3 miliardi di NT$ (27 miliardi di dollari) a novembre.

Su base mensile il fatturato di Foxconn è diminuito di circa il 6%, con l'azienda che ha segnalato un leggero calo del segmento dell'elettronica smart consumer.
