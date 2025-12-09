Trenitalia France: raggiunti 4,7 milioni di passeggeri in soli 4 anni

(Teleborsa) - Quattro anni dopo il suo arrivo in Francia,: oltre. Il 2025 ha segnato ancheDal dicembre 2021, Trenitalia prosegue il suo sviluppo sul mercato francese dell’Alta Velocità.. Il servizio ha conosciuto una rapida crescita: da 10 treni al giorno nel gennaio 2025 a 28 treni dal 14 dicembre 2025, permettendo alla compagnia di moltiplicare le possibilità di viaggio per i suoi clienti."Dal primo novembre, Trenitalia France è diventata una controllata diche coordina tutte le società europee dedicate alla mobilità e al trasporto dei viaggiatori. Questo ci offre quindi un quadro coerente per sostenere la nostra crescita e accelerare lo sviluppo dei nostri servizi internazionali e transfrontalieri", sottolineaLe indagini di soddisfazione condotte nel 2025 confermano l’apprezzamento dei passeggeri:. Questi dati dimostrano come il servizio Trenitalia sia ormai un elemento fondamentale negli spostamenti quotidiani, per motivi sia personali sia di lavoro.Il 2025 è stato segnato da sviluppi importanti sui tre collegamenti operati da Trenitalia France in Francia:il collegamento rimane uno dei pilastri dell’attività francese di Trenitalia. La frequentazione resta elevata, sostenuta da una clientela regolare tra le due metropoli. Questa linea ha beneficiato anche di: più collegamenti complessivi, un aumento del tasso di riempimento in alcune fasce orarie e una crescita significativa durante il periodo estivo con l’introduzione di treni in doppia composizione in alcune date.L’asse Parigi-Lione concentra inoltre, grazie al rafforzamento dell’offerta previsto per dicembre 2025, che ne aumenterà sensibilmente la capacità.: anche per questo collegamento, riaperto nell’aprile 2025, laIl volume di clientela precedente alla frana è stato recuperato, e si registra persino un leggero progresso rispetto al 2022, nonostante la ripresa graduale dopo un’interruzione di oltre un anno e mezzo. Il numero di viaggiatori è favorito dall’estesa copertura (Lione, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino), che contribuisce a rafforzare la dimensione transalpina del servizio.entrata in servizio nel giugno 2025, la linea si è stabilita progressivamente, attirando sia viaggiatori per turismo che professionisti.mostrando l’interesse per i viaggi parziali su questo asse. La linea completa la rete nazionale di Trenitalia e rafforza la sua presenza nel sud-est della Francia.Anche l’estate 2025 si è distinta per un’elevata frequentazione, con. Questa tendenza conferma l’attrattiva della compagnia italiana per i viaggi a lunga percorrenza e l’uso crescente del Frecciarossa come alternativa agli altri mezzi di trasporto.Il 2026 si aprirà con un significativo potenziamento dell’offerta Trenitalia. Dalsegnando una tappa importante nella strutturazione della rete Trenitalia in Francia. Questo aumento di frequenza si inserisce nella continuità dello sviluppo intrapreso negli ultimi anni e mira a rispondere alla crescente domanda sull’asse più frequentato del mercato. Consentirà inoltre, in particolare da Marsiglia, dove un primo treno permetterà un collegamento ottimizzato verso Milano via Lione Part-Dieu.