Confindustria Alberghi: 476 milioni di presenze nel 2025, picco storico (+2,1% rispetto al 2024)

(Teleborsa) - Nel 2025 il settore del turismo ha raggiunto un picco storico, con 476 milioni di presenze complessive (+2,1% rispetto al 2024, +10 milioni). Le presenze straniere sono cresciute del 4,1%, mentre quelle dei nostri connazionali hanno registrato un lieve calo dello 0,1%. La permanenza media è salita a 3,5 notti (da 3,3 nel 2024) e la spesa dei visitatori stranieri è aumentata del 5,6%, raggiungendo quota 57 miliardi di euro. Questi i dati emersi nel corso dell'che si è tenuta presso ila Roma alla presenza della ministra del Turismodelegato ai Trasporti, Logistica e Industria del Turismo di Confindustria eexecutive director sales & marketing di Intesa Sanpaolo per la divisione Banca dei Territori.L'appuntamento,, arriva mentre – sottolinea Confindustria Alberghi in una nota – il settore vive uno dei passaggi più delicati degli ultimi anni: costi in aumento, concorrenza globale aggressiva, territori sotto pressione e un mercato che cambia velocemente, costringendo l'ospitalità italiana a ridefinire modelli, priorità e strategie. Al centro dei lavori, il richiamo a una linea di verità: il nostro territorio non è una risorsa inesauribile. E a dirlo è lache nel suo intervento mette sul tavolo una lettura lucida e senza sconti. "Il turismo italiano ha dimostrato una straordinaria capacità di recupero – ricorda–. Ma la crescita non va data per scontata. Servono una vera strategia industriale, politiche coordinate e il coinvolgimento di più Ministeri".Un appello che diventa un avvertimento. "Costi crescenti, concorrenza internazionale, carenza di competenze, burocrazia ingessante richiedono interventi rapidi e coerenti – aggiunge–. Abbiamo bisogno di un tavolo permanente con le istituzioni per concordare delle misure calibrate per le effettive necessità, che siano di facile e rapida applicazione, per non perdere le opportunità offerte dalle manovre finanziarie che dal PNRR come purtroppo si è verificato. Il comparto ha la necessità di risolvere temi importanti e regole chiare contro il turismo selvaggio e di strumenti efficaci per riequilibrare gli affitti brevi"."Senza alloggi per i lavoratori il settore non può crescere, dobbiamo attirare i giovani al meraviglioso mondo dell'ospitalità", sottolinearilanciando l'importanza di investire in formazione, nuove competenze, ITS e professionalità in grado di guidare la trasformazione digitale e sostenibile del comparto. A completare il quadro, un passaggio netto sulla fiscalità: "Gli alberghi non possono essere gli esattori senza nessun aggio ma con costi annessi a loro carico. É cosi dal 2013 e lotteremo per cambiare le cose. Va riformata e va pensato anche un contributo alla bellezza, perché l'Italia è un museo a cielo aperto. E dobbiamo accelerare sullo sviluppo di destinazioni meno conosciute, con un piano condiviso tra istituzioni e imprese. L'Italia ha ancora molto da esprimere nel turismo, ma è importante avere chiara la visione di vogliamo sia il Paese fra 10 anni e garantire uno sviluppo sano e responsabile per non trasformare i nostri luoghi di vita in luoghi di consumo", ha conclusoNel corso dell'incontro sono stati assegnati i riconoscimenti che ogni anno celebrano eccellenze, visioni e trasformazioni dell'ospitalità italiana. A presiedere la GiuriaIlper il miglior albergo icona di stile va a Lario Hotels, storica realtà della famiglia Passera, che da oltre un secolo incarna una forma unica di ospitalità italiana: radici profonde, design contemporaneo e una crescita recente — da Verona a Ostuni con il brand VISTA — capace di coniugare estetica, identità e visione imprenditoriale. Icome personaggio alberghiero dell'anno è stato assegnato a, protagonista della nuova stagione degli investimenti di lusso. Un riconoscimento alla capacità di guidare progetti ad alto impatto, di portare l'Italia in una prospettiva internazionale e di contribuire alla nascita di nuove destinazioni iconiche.