Andamento positivo per l'indice del settore costruzioni italiano (+0,87%), guizzo positivo per Cementir

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

listino milanese

Cementir

Carel Industries

Salini Impregilo

Caltagirone SpA

Ceramiche Ricchetti

(Teleborsa) - Ilsi è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 27.997,7, e si è poi portato a quota 28.018,5, in aumento dello 0,87% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 394, dopo aver avviato la seduta a 393.Tra le medie imprese quotate sul, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 2,03%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,03%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,07%.Tra ledi Piazza Affari, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,71% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,40% sui valori precedenti.