Piazza Affari: andamento negativo per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Retrocede la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , con un ribasso del 3,04%.



Il trend di Caltagirone SpA mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Caltagirone SpA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,75 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,48. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```