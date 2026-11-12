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Piazza Affari: andamento negativo per Caltagirone SpA

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per Caltagirone SpA
(Teleborsa) - Retrocede la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, con un ribasso del 3,04%.

Il trend di Caltagirone SpA mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Caltagirone SpA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,75 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,48. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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