Pensionati, 16 milioni in Italia nel 2017

(Teleborsa) - Sonoregistrati nel 2017 che percepiscono una, in crescita di 306 euro rispetto all'anno precedente. Lema percepiscono mediamente unrispetto a quello degli uomini. La differenza si attesa suie ilviene estrapolato direttamente dal rapporto sulle "Condizioni di vita dei pensionati, anni 2016-2017" pubblicato dall'Oltre ai marcati squilibri di genere continuano ad amplificarsi anche quelle territoriali per cui nelrispetto a quello del Sud del Paese. Scendono i percettori di pensioni chenel 2017 rispetto ai 432 del 2016, e sono di genere maschile in tre casi su quattro.Si stimano inoltree, nel 61,2% dei casi i trasferimenti pensionistici rappresentano oltre il 75% del reddito familiare e per ilnica fonte da cui attingere.Dato collegato a queste stime conferma che il rischio di povertà nelleè marcatamente inferiore (rispetto alleAl contrario rischio povertà è del