Alitalia, Di Maio "ottimista": "Tesoro e FS oltre 50%". Sindacati: "Fare presto. Serve un piano"

(Teleborsa) -, dopo le, che hanno visto il MEF confermare l'ingresso nel capitale della ex compagnia di bandiera e FS selezionare Delta Air Lines e easyJet quali possibili partner industriali con cui approfondire le trattative.Alle associazioni di categoria ed airiuniti al MISE -- il Ministro dello Sviluppo economico,avrebbe spiegato che la- Ministero dell'Economia e delle Finanze nel capitale della nuova Alitalia potrebbee cheassieme potrebbero deteneredel capitale. Questo - ha garantito - non escluderebbe la partecipazione di altre società pubbliche e private.Il Ministro ha poi informato i sindacati chee che sarà assicurata la. "Non ci sarà una Alitalia più piccola", ha affermato il vicepremier. aggiungendo che la presenza di partner privati serve "per garantire una strategia ad Alitalia, non per svenderla"., ha replicato il segretario generale della Cgil,. Il laders sindacale ha poi affermato che "il tempo non c'è più" e che "il lavoro c'è se ci sono gli investimenti e se c'è un progetto di rilancio per la compagnia"., il motto del segretario generale della Uil,, che si esprime a favore della decisione di "cassareche voleva ridurre Alitalia a una compagnia regionale".sono le richieste arrivate dal segretario generale della Cisl,, il quale sottolinea che "questa è una vicenda che si sta trascinando ormai da troppo tempo" e che "c'è l'esigenza di dare risposte concrete ai 12.000 dipendenti"., ha dichiarato il segretario generale dell'Ugl,, sottolineando che "nel rilancio del vettore italiano è ormai improcrastinabile rifinanziare in modo strutturale il Fondo del Trasporto aereo e non spacchettare la società". Capone ha anche espresso un parere favorevole sui due partner industriali, purché il loro perimetro "mantenga dentro l'handling, il volo e la manutenzione".