Milano 14:10
44.245 +0,29%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:10
9.703 -0,50%
Francoforte 14:10
24.147 -0,34%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lufthansa

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lufthansa
Seduta vivace oggi per la compagnia aerea tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,28%.
Condividi
```