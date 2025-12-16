Londra: balza in avanti easyJet

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia aerea low cost inglese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,72%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a easyJet
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di easyJet
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,154 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,026. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,281.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)