Milano 14:13
44.240 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:13
9.704 -0,48%
Francoforte 14:13
24.148 -0,34%

Londra: balza in avanti easyJet

Migliori e peggiori, Trasporti
Londra: balza in avanti easyJet
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia aerea low cost inglese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,72%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a easyJet rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di easyJet è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,154 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,026. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,281.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```