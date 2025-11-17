Milano 14:15
43.758 -0,54%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:15
9.673 -0,26%
Francoforte 14:15
23.711 -0,69%

Francoforte: rosso per Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: rosso per Lufthansa
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia aerea tedesca, che passa di mano con un calo dell'1,88%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lufthansa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il vettore aereo tedesco rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Lufthansa è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,831 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,631. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,031.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```