Francoforte: rosso per Lufthansa

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia aerea tedesca
, che passa di mano con un calo dell'1,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lufthansa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il vettore aereo tedesco
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Lufthansa
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,831 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,631. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,031.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)