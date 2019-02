Terna, nuovi elettrodotti in cavo nel porto di Genova

Terna

(Teleborsa) -ha concluso i lavori di posa degli elettrodotti in cavo 132 kV C.P.Fiera – C.P. Centro e Genova T.- C.P. Fiera, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete elettrica della Città di Genova.Gli interventi sono necessari, grazie all'ammodernamento della rete locale, e per realizzare opere strategiche per lo sviluppo e la riqualificazione urbana della città di Genova.Le due nuove linee, della lunghezza di circa un 1 Km ciascuna, si sviluppano nell'area portuale e sono in parte interrate nella viabilità locale e in parte inserite in una nuova struttura metallica posta al di sotto della soprelevata di Via delle Casaccie. Gli elettrodotti sono funzionali al collegamento della cabina primaria "Fiera" situata nell'area del Porto.; per mitigare gli effetti dei cantieri sulla viabilità portuale e cittadina, Terna, in coordinamento il Comune di Genova, l’Autorità di Sistema Portuale e la Capitaneria di Porto, ha eseguito le attività più impattanti durante l’orario notturno.L’intervento è in linea con gli obiettivi del protocollo siglato il 19 novembre scorso da Terna insieme a Cassa Depositi e Prestiti,con il Comune di Genova e la Regione Liguria, a sostegno della ripresa economica del capoluogo ligure e della sua area metropolitana duramente colpite dal crollo del Ponte Morandi dello scorso agosto.Terna, nell'ambito del protocollo, si è impegnata a implementare il piano degli interventi di ammodernamento della rete elettrica di trasmissione dell’area cittadina e regionale e ad avviare collaborazioni con l’Università degli Studi di Genova per promuovere studi o ricerche nel campo energetico ed ambientale.