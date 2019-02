Aeroporti di Roma, a Fiumicino inaugurato l'E-gates per passeggeri israeliani

Ryanair

(Teleborsa) - Dalla giornata di oggi anchedel proprio passaporto tramite gli. Il servizio, che consente di effettuare in maniera automatizzata le procedure di verifica del documento di viaggio, è stato introdotto grazie allae la società che gestisce gli scali romaniè attiva già da tempo per quelli europei, statunitensi, canadesi, sud-coreani, australiani, giapponesi e neozelandesi.I vantaggi di questo sistema sono innumerevoli. Un solo E-Gate è in gradoprocessandocon una. Grazie al suo utilizzo aumenta il livello di sicurezza e la qualità complessiva dell’esperienza di viaggio.Sono38 a Fiumicino e 8 a Ciampino. Ildi Fiumicino, in particolare, èdedicate alla sicurezza e alla rapidità dei controlli ed è lo scalo dotato del maggior numero di apparecchiature di questo tipo in Italia., ha spiegatoDirettore Airport manager di Aeroporti di Roma, durante la cerimonia inaugurale, cui erano presenti anche rappresentanze di Alitalia e El Al.Il passaggio elettronico - ha detto - "rientra nella strategia di utilizzo delle nuove tecnologie per facilitare l'esperienza di viaggio dei passeggeri e migliorare i flussi di traffico"."I numeri indicano uned importante tra Fiumicino e Tel Avivovvero un più 27 per cento rispetto all'anno precedente, grazie ai voli operati da", ha spiegato il manager, augurandosi di "questo traffico pone anche grandi sfide operative, dal punto di vista della sicurezza e della soddisfazione del passeggero"."La scelta di inaugurare ora gli E-gates è significativa perché proprio, nel febbraio del 1949, settant'anni fa, sono cominciate le relazioni tra lo Stato d'Israele e l'Italia", ha dichiarato l'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata d'Israele in Italia,, augurandosi così di raggiungere iltra gli scali di Fiumicino e Tel Aviv".